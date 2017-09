16 Jahre Euregiobahn: Am Anfang steht die Vision von Stolberger Unternehmern

Die Geschichte der Euregiobahn beginnt, als der damalige DB-Vorstandschef Wolfgang Mehdorn im Rahmen seiner Privatisierungspläne in den 1990er Jahren auch die Gleise der Strecke vom Stolberger Hauptbahnhof in Richtung Belgien abbauen lassen will. Die Stolberger Unternehmer Helmut Conrads und Ewald Schmitz sehen den Betrieb ihrer Schotteraufbereitung beeinträchtigt. Die Masse ihres Rohmaterials wird per Bahn angeliefert. Die Idee, die Strecke zu kaufen, wird geboren. In Hans-Joachim Sistenich vom Aachener Verkehrsverbund finden die Stolberger einen Verbündeten. Finanzielle Unterstützung vom Land ist aber nur für den Personenverkehr auf der Schiene in Sicht.

Die 1999 eigens gegründete Euregio Verkehrsschienennetz GmbH (EVS) kauft ein Jahr später rund 100 Kilometer Schienennetz im Dreiländereck: von Stolberg bis zur Bundesgrenze bei Aachen-Walheim, bis Weisweiler inklusive RWE-Anschluss und via St. Jöris, Alsdorf bis Herzogenrath. Das Netz umfasst zudem die beiden Hauptbahnhöfe Herzogenrath und Stolberg (mit Ausnahme der Hauptgleise der DB) sowie gut 1,6 Millionen Quadratmeter Gleisbett. „Alleine der Abschluss des Notarvertrags dauerte zwei Tage, weil jedes Flurstück ja vorgelesen werden musste“, sagt der EVS-Geschäftsführer Thomas Fürpeil heute.

Die Deutsche Bahn übernimmt den Betrieb der neuen Regionalbahn 20, „Euregiobahn“ genannt. Am 16. Juni 2001 wird die Strecke eröffnet: ab Stolberg-Altstadt nach Aachen, Herzogenrath und Heerlen. Im September 2004 rollen die Talent-Triebwagen aus Aachener Produktion schon bis Eschweiler-Weisweiler. 2005 kommt die Strecke über Herzogenrath-Merkstein hinaus bis Alsdorf-Annapark hinzu. 2009 wird Langerwehe, 2014 Eschweiler-St. Jöris erreicht. Und im 15. Betriebsjahr, 2016, wird die Vision Realität: der Ringschluss wird mit der Strecke von St. Jöris nach Stolberg vollzogen.