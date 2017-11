Geburtstagskonzert und neue CD „Celebrate“

Das Geburtstagskonzert des Neuen Chors Würselen findet am Sonntag, 19. November, um 18 Uhr in der Stadthalle in Alsdorf statt. Resttickets gibt es beim Kundenservice des Medienhauses Aachen.

Die neue CD „Celebrate“ mit 14 Stücken von Pop bis Gospel wird an diesem Abend vorgestellt.