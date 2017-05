Neue Unwetterwarnung auch am Dienstag

Region. Nachdem bereits am Montagabend teils heftige Unwetter über große Teile der Region gezogen sind, warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) auch am Dienstag vor schweren Gewittern mit Starkregen und Hagel.

Eine entsprechende Warnung für die Städteregion Aachen und den Kreis Düren gab der DWD am Dienstagmorgen heraus. Darin wird ab dem Nachmittag vor örtlich heftigem Starkregen „zwischen 25 und 40 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit, schweren Sturmböen um 100 km/h und Hagel um 3 cm Korndurchmesser“ gewarnt. Auch Korndurchmesser von bis zu 5 cm seien nicht ausgeschlossen, so der DWD.