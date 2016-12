Bonn.

Wegen zu enger Stellplätze in Parkhäusern und Tiefgaragen gibt es immer häufiger Ärger und nicht selten auch Dellen. Jetzt zeichnet sich Abhilfe ab. Am 1. Januar tritt in NRW als erstem Bundesland die neue Garagenverordnung in Kraft, die für neue Parkhäuser breitere Einstellplätze vorschreibt.