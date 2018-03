Düsseldorf - Naturbilanz: In NRW sind immer noch viele Tierarten gefährdet

Düsseldorf. Die Gefährdung der Artenvielfalt in Nordrhein-Westfalen hat sich in den vergangenen Jahren kaum verbessert. Noch immer steht fast jede zweite heimische Art auf der Roten Liste, ist ausgestorben oder akut davon bedroht. Das geht aus einer Zehn-Jahresbilanz zur Natur in NRW hervor, die das Landesumweltamt erstellt hat. Im Folgenden zentrale Ergebnisse aus dem über 200 Seiten starken Bericht, der der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf vorliegt.

ARTEN: NRW hat über 43 000 verschiedene Pflanzen- und Tierarten. Flora und Fauna haben unter zahlreichen Beeinträchtigungen zu leiden. Dazu zählen Klimawandel und Unwetter ebenso wie intensive Landwirtschaft, die Verkehrsflut und die Versiegelung der Flächen.

VERLIERER: Bei den Tierarten sind etwa die Bestände von Feldhamster, Kiebitz, Rebhuhn, Grauammer oder Aal drastisch geschrumpft. Der Feldhamster steht in NRW kurz vor dem Aussterben. Nach derzeitigem Kenntnisstand gibt es nur noch drei heimische Vorkommen in Rommerskirchen, Pulheim und Zülpich. In der Berufsfischerei gibt es in NRW nur noch einen einzigen „Aalschocker”, ein spezielles Fangschiff - um 1930 waren auf dem Rhein noch rund 200 unterwegs.

GEWINNER: Umweltschutzmaßnahmen haben in einigen Fällen aber auch zu Wiederansiedlungen bedrohter Arten geführt: etwa bei Uhus, Wanderfalken, Schwarzstörchen, Bibern, Fischottern, Lachs und Maifischen. Im Ruhrgebiet hat der Wanderfalke mit 40 Paaren seine höchste Dichte in NRW erreicht. „Hohe Gebäude, Gasometer, Kraftwerke, Kirchen, Türme und sogar Autobahnbrücken bieten Wanderfalken Ersatz für natürliche Brutplätze”, stellt der Bericht über den neuen Stadtbewohner fest.

KLIMAWANDEL: Klimaexperten prognostizieren für NRW bis 2055 einen Anstieg der Jahresmitteltemperatur um plus zwei Grad Celsius, 30 Millimeter mehr Jahresniederschlag, eine um zwei Wochen längere Vegetationsperiode zwischen April und Oktober sowie mehr Starkregen und Stürme.

UNWETTER: Der Orkan Kyrill hat 2007 die extremen Auswirkungen solcher Naturereignisse auf Wälder und Vögel gezeigt: Vor allem im Bergland wurden große Mengen an Nadelholz umgeworfen. In den Folgejahren nahmen die Bestände nadelholzbewohnender Vogelarten stark ab - im Aufwärtstrend sind seitdem Laubwald und seine gefiederten Spezies.

ALLEEN: NRW verfügt über 6120, insgesamt 3730 Kilometer lange Alleen mit rund 90 verschiedenen Baumarten. Die beliebteste ist die Linde, gefolgt von Ahorn, Eichen und Platanen. Letztere breiten sich vor allem im Ruhrgebiet aus und dominieren die Alleen in Bochum, Bottrop, Duisburg, Gelsenkirchen und Oberhausen.

AGRAR: Fast die Hälfte der Fläche in NRW wird landwirtschaftlich genutzt. Deshalb sieht Umweltministerin Christina Schulze Föcking (CDU) im Agrarbereich eine wichtige Rolle für den Umweltschutz. Seit Mitte der 80er-Jahre erhalten Landwirte in NRW einen finanziellen Ausgleich, wenn sie Flächen im Einklang mit Naturschutzzielen bewirtschaften. Derzeit machen rund 4700 Betriebe und Bewirtschafter davon Gebrauch. Ziel der Landesregierung ist es, die Förderfläche bis zum Jahr 2020 um 10 000 auf 37 000 Hektar zu erweitern.

MILITÄRFLÄCHEN: Viele ehemalige Militärplätze werden inzwischen als „Nationales Naturerbe” gesichert - in NRW bislang 22 Gebiete mit insgesamt etwa 8700 Hektar. Von höchstem Naturschutzwert ist der Truppenübungsplatz Senne. „Doch es ist noch nicht geklärt, ob oder wann eine Nutzungsaufgabe der Senne durch die britischen Streitkräfte oder die Bundeswehr erfolgen wird”, heißt es im Bericht.

MOORE: Die Moorvorkommen sind erheblich geschrumpft und überwiegend in schlechtem Zustand. Dabei haben intakte Moore eine wichtige Funktion als Wasserspeicher und helfen beim Hochwasser- und Klimaschutz.

VERSIEGELUNG: Mit fast 23 Prozent Anteil an der gesamten Landesfläche haben Siedlungs- und Verkehrsräume in NRW den höchsten Anteil aller deutschen Flächenländer. Komplett mit Asphalt oder Beton abgedeckt sind etwa ein Zehntel der Landesfläche - 3553 Quadratkilometer.

RUHE-OASEN: In NRW gibt es nur noch sechs „unzerschnittene verkehrsarme Räume” mit jeweils mehr als 100 Quadratkilometern - meist Wald, insgesamt kleiner als drei Prozent der Landesfläche. Der mit knapp 280 Quadratkilometern größte Raum liegt im Rothaargebirge. Zwischen 50 und 100 Quadratkilometern gibt es noch 38 Einzelflächen, überwiegend in den Mittelgebirgen der Eifel, des Sauer-, Sieger- und Weserberglands.