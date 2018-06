Natronlauge-Tankschiff bei Duisburg im Rhein aufgelaufen Letzte Aktualisierung: 18. Juni 2018, 16:53 Uhr

Duisburg. Ein mit knapp 1200 Tonnen Natronlauge beladenes niederländisches Tankmotorschiff liegt seit Freitag im Rhein bei Duisburg auf einer Sandbank fest. Es war am Freitagabend in Höhe Duisburg-Binsheim aufgelaufen, wie die Polizei Duisburg am Montag mitteilte. Sämtliche Versuche des Kapitäns, sein Gefährt aus der misslichen Lage zu befreien, scheiterten.