Vom Niederrhein in die Eifel: Mit Michael Röös zu mehr heimischen Laubbäumen

Forstdirektor Dr. Michael Röös stammt vom Niederrhein. Nach Studium in Göttingen und Wien legte Röös in Hannover sein Zweites Staatsexamen ab und promovierte anschließend in Göttingen zum Thema „Wachstum der Vogelkirsche in NRW und angrenzenden Gebieten“.

In Nordrhein-Westfalens wurde Röös 1990 zunächst Leiter des Forstplanungsbezirks der ehemaligen Landesanstalt für Ökologie in Schleiden. Seit 2003 bereitete er zusammen mit Henning Walter, seinem Vorgänger als Nationalpark-Leiter, und einem kleinen Stab von Mitarbeitern die Nationalparkgründung 2004 vor.

Mit der Übernahme der Leitung erwarten Michael Röös in der Nationalparkverwaltung neue Aufgaben: Auf der einen Seite gilt es, die Naturlandschaft zu schützen und gemäß internationaler Richtlinien das angestrebte Ziel zu erreichen, bis 2034 den Anteil von Laubwäldern aus gebietsheimischen Baumarten zu erhöhen und mehr als 75 Prozent der Flächen sich selbst zu überlassen – den sogenannten Prozessschutz zu erreichen. Auf der anderen Seite gehören das Naturerleben und die Umweltbildung ebenso zu den Aufgaben wie die Erforschung natürlich ablaufender Prozesse, um diese als Referenz für die naturnahe Bewirtschaftung von anderen Wäldern zu nutzen. Darüber hinaus soll der Nationalpark Eifel weiterhin eine Attraktion für die Region sein. (gkli)