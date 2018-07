Natur, Geschichte und ein toller Ausblick

Für Kinder zwischen acht und 14 Jahren bietet der Nationalpark an jedem Mittwoch in den Sommerferien eine Ferienaktion zur Ausstellung „Wildnis(t)räume“ im Besucherzentrum auf Vogelsang an. Gemeinsam mit einem Ranger geht es auf Entdeckungstour in die Natur, später in die Ausstellung. Treffpunkt: 11 Uhr im Adlerhof. Dauer: bis 15.30 Uhr. Kosten: zehn Euro. Anmeldung unter 02444/915740.

Das Besucherzentrum auf Vogelsang sowie die Gastronomie und die Ausstellungen sind täglich von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Offene Geländeführungen werden täglich um 14 Uhr angeboten, am Wochenende zusätzlich um 11 Uhr. Eine geführte Erkundungstour durch die Nationalpark-Ausstellung findet täglich um 14 Uhr, am Wochenende zusätzlich um 11 Uhr statt. Offene Führungen durch die NS-Dokumentation (ab zwölf Jahre) sind am Wochenende ebenfalls um 11 und 14 Uhr.

Aufstiege auf den Aussichtsturm sind am Wochenende zwischen 12 und 16 Uhr zu jeder vollen Stunde und in der Woche jeweils um 13 Uhr möglich.