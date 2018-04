Mönchengladbach - Nächtlicher Brand: Frau stirbt in ihrem Appartement

Mönchengladbach.

Bei einem Feuer in einer Wohnung in Mönchengladbach ist in der Nacht zu Ostermontag die 63 Jahre alte Bewohnerin gestorben. Rettungskräfte entdeckten sie leblos. Der Brand war im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses ausgebrochen, wie Polizei und Feuerwehr am Morgen mitteilten.