Chlodwigplatz: Mann stürzt vor Straßenbahn, Verächtiger wird aus Haft entlassen

Köln. Der Verdächtige, der an Karnevalsfreitag einen Mann in Köln vor eine Straßenbahn gestoßen haben soll, wurde nun freigelassen. Gegen den Rechtsanwalt, der seit Karnevalssamstag in Untersuchungshaft gesessen hatte, bestehe kein dringender Tatverdacht. Stattdessen ist nicht mehr auszuschließen, dass es sich beim Tod des Verunglückten um einen tragischen Unfall gehandelt hat.

Das berichtet der Kölner Stadtanzeiger und beruft sich dabei auf Ermittlerkreise. Der 32 Jahre alte Polizist war in der Nacht zum Karnevalssamstag privat mit Bekannten unterwegs gewesen, als er an der Haltestelle Chlodwigplatz zwischen zwei Wagen der fahrenden Bahn geraten war. Der Straßenbahnfahrer hatte dies nicht bemerkt, die Bahn überrollte ihn. Der Mann starb noch an der Unfallstelle.

Bisher gingen die Ermittler davon aus, dass der 32-Jährige absichtlich auf die Gleise gestoßen worden war. Ein Überwachungsvideo der Kölner Verkehrs-Betriebe (KVB) lässt jedoch den Schluss zu, dass es sich auch um einen unabsichtlichen Zusammenstoß gehandelt haben könnte, durch dessen Folge der Verunglückte rückwärts auf die Gleise stürzte.

Gegen den 44-jährigen Anwalt bestünde daher kein dringender Verdacht mehr, berichtete die Zeitung unter Berufung auf Ermittlerkreise. Er wurde am Dienstag aus der Untersuchungshaft entlassen. Die Ermittlungen dauern an.

