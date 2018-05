Region - Nach sonnigen Pfingsttagen drohen Regen und Gewitter im Westen

Region. Nach Pfingsten sollte man im Westen einen Regenschirm griffbereit haben. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag in Offenbach mitteilte, bringt der Dienstag Schauer und teils kräftige Gewitter. Lokal sind Starkregen, Hagel und Sturmböen möglich.

An Pfingstmontag gab es in der Region einen Sonne-Wolken-Mix mit Temperaturen von 24 Grad in Nideggen und Aachen, im Kreis Heinsberg wurden sogar 26 Grad erreicht.

Die Temperaturen sollen in den kommenden Tagen nur wenig kälter werden, doch wird es dabei deutlich ungemütlicher. Das sind besonders schlechte Nachrichten für die Schulkinder in NRW, die in diesem Jahr seltene Pfingstferien und damit eine Woche schulfrei haben. Quellwolken können ab Dienstagmittag Schauer und Gewitter mit sich bringen, auch die Gefahr von Sturmböen und Hagel ist dann laut eifelwetter.de gegeben.

Die Mischung zwischen schwüler Luft und starken Gewitter soll bis Donnerstag erhalten bleiben. Immer wieder kann es dabei zu Schauern kommen. Am späten Donnerstag trifft ein Hochdruckgebiet aus Skandinavien Teile der Region, was zu besserem Wetter führt. In der Eifel und dem Kreis Heinsberg soll es dann mit bis zu elf Sonnenstunden trocken bleiben.

Am Freitag kann es auch Schauer geben, Gefahr vor Gewitter soll dann aber nicht mehr bestehen. Mit 27 Grad am Rursee und in Geilenkirchen und 26 Grad in Aachen und Düren wird es dann auch wieder wärmer.

Am Wochenende rechnen die Meteorologen sogar mit Werten um 30 Grad.