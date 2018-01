Dormagen - Nach Schüssen vor Düsseldorfer Spielhalle: Zwei Verdächtige festgenommen

Dormagen. Drei Monate nach Schüssen vor einer Spielhalle in Düsseldorf hat die Polizei in Dormagen zwei Verdächtige festgenommen. Spezialeinheiten sprengten und rammten dazu in der Nacht zum Dienstag Türen einer Wohnung auf, wie ein Polizeisprecher berichtete.

Die beiden Beschuldigten erlitten bei der Festnahme leichte Verletzungen. Die Mutter eines Verdächtigen, die ebenfalls aus dem Schlaf gerissen wurde, wurde danach mit gesundheitlichen Problemen in ein Krankenhaus gebracht. Gegen ihren Sohn und den weiteren Verdächtigen lagen Haftbefehle wegen gefährlicher Körperverletzung vor.

Anfang Oktober 2017 war ein 25-Jähriger durch mehrere Kugeln vor der Spielhalle schwer verletzt worden. Im Zuge der Ermittlungen hatten sich die Hinweise auf die beiden Männer aus Dormagen verdichtet. Die Wohnungen wurden am Dienstag durchsucht. Die Auswertung dauert an.

Wie die Ermittler den Verdächtigen auf die Schliche kamen und warum sie auf das Opfer geschossen haben sollen, wurde nicht mitgeteilt. Das schwer verletzte Opfer ist für die Polizei kein unbeschriebenes Blatt. Gegen den 25-Jährigen war bereits wegen des Verdachts der räuberischen Erpressung, des Diebstahls und der Körperverletzung ermittelt worden.

In der Spielhalle hatte es einen Wortwechsel gegeben. Das Geschehen hatte sich dann auf die Straße verlagert, wo die Schüsse fielen. Mit mehreren Schussverletzungen hatte sich der 25-Jährige zurück in die Spielhalle geschleppt. Er erlitt vier Durchschüsse in Beine und Gesäß. Er wurde danach in ein Krankenhaus gebracht. Es bestand aber keine Lebensgefahr. Vor der Spielhalle waren mehrere Patronenhülsen gefunden worden.