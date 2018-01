Region - Nach Orkantief „Friederike”: Züge in der Region fahren wieder

Region. Nach dem verheerenden Orkantief „Friederike” und dem weitgehenden Stillstand in NRW rollt der zwischenzeitlich ausgesetzte Bahnverkehr in der Region wieder. Nur beim RE4 kommt es nach Angaben der der Deutschen Bahn noch zu Ausfällen und Verspätungen.

Zuvor hatten Hunderte die Nacht in Hotelzügen verbringen müssen, weil die Deutsche Bahn seit Donnerstag aus Sicherheitsgründen den Zugverkehr im ganzen Land eingestellt hatte und erst am frühen Freitagmorgen wieder aufnahm.

Zahlreiche Strecken im Münsterland und dem Ruhrgebiet konnten am Morgen noch nicht befahren werden. Unter anderem fielen die Regionalzüge von Düsseldorf nach Münster, von Oberhausen nach Koblenz und von Mönchengladbach nach Essen sowie mehrere S-Bahnen aus. In Aachen fuhr am Morgen lange gar nichts.

Im gesamten nordrhein-westfälischen Streckennetz sollen im Verlaufe des Tages alle Streckenabschnitte unter anderem mit Hubschrauberflügen geprüft und Hindernisse aus dem Weg geräumt werden.

⚠ Nach #Orkan #Friederike: Eingeschränkter Zugverkehr am Freitag, 19. Januar in NRW möglich. Auf unserer Webseite findet Ihr jetzt eine Übersicht über die Linien, die ohne Einschränkungen fahren, die Teilstrecken fahren können und die komplett ausfallen. https://t.co/Z8H7UkcoTa — DB Regio AG - NRW (@Regio_NRW) 19. Januar 2018

Allein im Regionalverkehr befördert die Bahn in Nordrhein-Westfalen täglich rund eine Million Menschen. Bereits am Vortag hatten viele Menschen Fahrgemeinschaften gebildet. „Sensationell, wie Menschen in Nordrhein-Westfalen nach Einstellen des Zugverkehr zusammenstehen. Tausende Angebote an Fahrgemeinschaften für die, die nicht nach Hause kommen, in Betrieben, Behörden und sozialen Medien machen stolz”, twitterte Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am Donnerstagabend.

