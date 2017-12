Aachen/Düsseldorf.

Erst fließt der Alkohol, dann folgt immer öfter rohe Gewalt, die zunehmend eskaliert. Seit Monaten enthalten die Polizeiberichte in NRW beinahe täglich Meldungen über Messerattacken – besonders an den Wochenenden. Ein Angriff auf einen 24-Jährigen in der Düsseldorfer Altstadt – der Mann schwebte auch gestern noch in Lebensgefahr – hat jetzt eine neue Debatte um die Sicherheit entfacht.