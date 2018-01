Sturmtief „Friederike“: Erste Züge fahren in NRW wieder

Düsseldorf. Der Zugverkehr in Nordrhein-Westfalen soll nach Schäden durch Orkan „Friederike” am Wochenende wieder weitgehend normal laufen. „Wir gehen davon aus, dass wir im Laufe des Wochenendes alle Linien wieder in Betrieb nehmen können”, sagte ein Bahnsprecher.

Video Sturm "Friederike" sorgt für Chaos und Schäden in der Region Bildergalerie Orkan „Friederike” tobt durch die Region Bildergalerie Wie Orkan „Friederike“ in Deutschland tobte Mehr zum Thema

Am Freitag war der Bahnverkehr weiterhin erheblich eingeschränkt. Aber im Regionalverkehr wurden im Laufe des Tages zahlreiche Bahnstrecken wieder in Betrieb genommen. Am späten Nachmittag war auf elf Strecken nur ein eingeschränkter Betrieb möglich. Auf weiteren vier Linien fuhren noch keine Züge.

Im Fernverkehr blieben die Strecken Dortmund-Osnabrück-Bremen sowie Hamm-Wuppertal-Köln gesperrt. Auch der seit dem Sturm nicht mehr angefahrene Bahnhof Münster sollte noch am Freitagabend wieder erreicht werden können. „Für das Wochenende erwarten wir einen weitgehend normalen Verkehr”, teilte die Bahn weiter mit. Das Unternehmen riet Reisenden, sich vor Fahrtantritt über die aktuelle Lage zu informieren.

Gültigkeit Bahntickets

Die Zugbindung wurde für sämtliche Tickets aufgehoben. „Die Gültigkeit der Fahrkarten haben wir um eine Woche verlängert, damit man auch Fahrten noch verschieben kann”, sagte Stauß. Wer ganz auf die Reise verzichten muss, bekommt seinen Fahrschein gebührenfrei erstattet.

Wegen der Auswirkungen des Sturmtiefs „Friederike” hatte die Deutsche Bahn am Donnerstag erstmals seit dem Orkan „Kyrill” im Jahr 2007 den Betrieb auf ihrem gesamten Fernverkehrsnetz eingestellt. Hunderte Menschen mussten die Nacht in Hotelzügen verbringen. Technische Probleme gab es auch bei den Online-Informationen über die Bahn-App, die von Zehntausenden Reisenden genutzt wird. Nach Angaben der Deutschen Bahn hat der Orkan Millionenschäden am Schienennetz angerichtet.

Alle aktuellen Meldungen für den Bahnverkehr in Nordrhein-Westfalen gibt es in der Übersicht der Deutschen Bahn.