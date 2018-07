Essen/Eifel - Nach der Hitzewelle kommt eine kurze Abkühlung

Essen/Eifel. Nach der erwarteten Spitze der Hitzewelle mit bis zu 39 Grad am Freitag sollen Wolken und Regen am Samstag ein wenig Abkühlung für NRW bringen. „Am Samstag gibts einen Dämpfer für das Sommerwetter”, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Freitag.

Von Westen her ziehen ab Samstagvormittag Wolken über das Land. Dabei seien Schauer und Gewitter teils mit Starkregen zu erwarten. Auch Hagel und Sturmböen könnte es geben. Während der kurzen starken Schauer wird es etwas kühler. Die Höchstwerte sollen zwischen 25 Grad in der Eifel und bis zu 33 Grad in Ostwestfalen liegen.

„Aber sobald die Sonne wieder rauskommt, wirds dann auch wieder heiß”, beschrieb der Meteorologe. Am Montag komme dann schon der nächste Wärmeschub.

Am Donnerstag hatte die Region um Aachen und die Eifel bereits einiges durchgemacht. Der bisher heißeste Tag des Jahres 2018 wurde erreicht mit mehr als 35 Grad am frühen Nachmittag. In Roetgen-Rott und Linnich-Gevenich wurde es bis zu 36,4 Grad warm. In Monschau-Mützenich und Hellenthal-Miescheid dagegen lagen die Temperaturen „nur“ bei 30 Grad. Wie die Seite huertgenwaldwetter.de berichtete, soll es eine solch lange Aufeinanderreihung der Sommertage nur im August 2003 und Juli 2006 gegeben haben.