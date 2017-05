Nach Ampelausfällen: Polizei gibt Entwarnung

Städteregion Aachen. Nachdem es am Montagmorgen in mehreren Kommunen der Städteregion Ausfälle von Ampelanlagen gegeben hatte, hat die Polizei am Mittag Entwarnung gegeben.

Die Störungen seien soweit überschaubar behoben, teilte die Polizei gegen 13 Uhr mit. Nachdem am morgen um 7 Uhr die erste Meldung über den Ausfall der Ampeln am Aachener Elisenbrunnen gegeben hatte, waren im Berufsverkehr auch weitere Ampeln unter anderem in Aachen, Würselen und Baesweiler ausgefallen.

In den Kreisen Heinsberg und Düren konnte die Polizei auf Nachfrage unserer Zeitung von keinen ähnlichen Problemen berichten. Der Grund für die Störungen und deren Häufung in der Städteregion ist bisher unklar.