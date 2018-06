Aachen - Nach „Amokfahrt“ auf A44: Belgier wird in Psychatrie untergebracht

Aachen.

Danny B. wird dauerhaft in der Psychiatrie untergebracht, das verfügte am Montag die 6. Große Strafkammer des Landgerichts. Der Belgier, der seit vielen Jahren unter einer schweren Schizophrenie leidet, war am 14. November letzten Jahres mit etwa 180 Stundenkilometern mittig über die Autobahn A44 gebraust.