„Low-tec“: Blick auf eine lange Erfolgsgeschichte

Die „Low-tec gemeinnützige Arbeitsmarktförderungsgesellschaft Düren mbH“ wurde 1995 von der Evangelischen Gemeinde Düren zunächst als Recyclingbetrieb für Elektroschrott gegründet.

1998 dehnte sich die „Low-tec“ über den Kreis Düren hinaus aus. Unter der Federführung von Peter Brendel, der damals als Sozialarbeiter für den Kirchenkreis Jülich in Eschweiler arbeitete, entstand in Eschweiler der „Esch-O Stadtteilbetrieb“. Im Zuge der Arbeitsmarktreformen wandelte sich dieser ab 2002 um in eine Qualifizierungs- und Weiterbildungseinrichtung, die ihren Schwerpunkt auf Menschen unter 25 Jahre in der Städteregion legt.

2008 zog der „Esch-O Stadtteilbetrieb“ innerhalb Eschweilers von der Dürener Straße in eine neu erworbene Immobilie an der Südstraße um und änderte den Namen in „Low-tec GmbH“. Wenig später folgte die Expansion der Firma nach Aachen, wo sich die Verantwortlichen auf Projekte konzentrieren, die Jugendlichen den Übergang von der Schule in die Ausbildung und den Beruf erleichtern.