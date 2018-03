Mönchengladbach - Mutmaßlicher Pädophiler nennt Namen zweier Opfer

Mönchengladbach. Der gefasste mutmaßliche Sexualstraftäter vom Niederrhein hat laut Staatsanwaltschaft die Namen zweier Kinder genannt, die er missbraucht haben soll. „Hinsichtlich eines dritten mutmaßlichen Opfers hat er die Angaben des Namens verweigert”, erklärte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Mönchengladbach am Mittwoch.

Der Anwalt habe ihm dann geraten, keine weiteren Angaben mehr zu machen. Bei den beiden genannten Kindern handele es sich um die sechs und zwölf Jahre alten Söhne einer Bekannten, sagte ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main „Focus Online”, bevor das Verfahren an Mönchengladbach abgegeben wurde.

Dem mutmaßlichen Täter wird schwerer sexueller Missbrauch von Kindern sowie die Herstellung von kinderpornografischen Schriften vorgeworfen. Der Generalstaatsanwalt in Frankfurt hatte das Verfahren am Mittwoch an die Staatsanwaltschaft Mönchengladbach abgegeben. Auch die „Bild”-Zeitung berichtete.

Bisher waren die Ermittler davon ausgegangen, dass der 45-Jährige aus Viersen zwei Jungen mehrfach missbraucht und 3800 Bilder und Videos davon im Internet veröffentlicht hat. Ein Haftrichter verkündete am Mittwoch den schon bestehenden Haftbefehl.

Auf den Bildern und Videos ist nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft der schwere sexuelle Missbrauch von zwei Jungen zu sehen. Die Aufnahmen waren vermutlich seit Oktober 2014 gefertigt worden und wurden im Dezember 2017 auf einer kinderpornografischen Plattform im sogenannten Darknet veröffentlicht, einem verborgenen Bereich des Internets, der anonym genutzt wird. Nach einer Öffentlichkeitsfahndung mit Foto war der Mann in der Nacht zum Dienstag in Krefeld festgenommen worden.