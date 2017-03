Mutmaßlicher Erpresser identifiziert und festgenommen

Region. Der mutmaßliche Erpresser, nach dem die Polizei seit Mittwoch öffentlich gefahndet hat, konnte noch am gleichen Tag identifiziert und festgenommen werden. Das teilte die Aachener Polizei am Donnerstagmorgen mit.

Bei dem Verdächtigen handelt es sich demnach um einen 49-jährigen Mann aus Eschweiler. Aufgrund der Öffentlichkeitsfahndung und der hohen Anzahl an Hinweisen - insgesamt gingen etwa 100 bei der Polizei ein, davon wiesen rund 40 auf den Festgenommenen hin - konnten die Ermittler der Kriminalpolizei den dringend Tatverdächtigen noch am gleichen Tag an seinem Arbeitsplatz in Eschweiler festnehmen.

Er wird noch am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt, zudem durchsuchten die Beamten seine Wohnung. Die Ermittlungen laufen weiter auf Hochtouren.

Der 49-Jährige wird beschuldigt in den vergangenen neun Monaten mehr als einem Dutzend Eltern in Briefen gedroht zu haben, ihre Kinder zu töten. Die betroffenen Familien hatten eine Belohnung für seine Ergreifung ausgesetzt. In allen 13 bislang bekannt gewordenen Fällen wurden die Eltern aufgefordert, einen Betrag in fünfstelliger Höhe abzulegen, der Ort war stets derselbe in Inden/Altdorf.

Im Dezember 2016 installierte die Polizei versteckte Überwachungskameras rund um die genannte Stelle. Am 23. Januar diesen Jahres erschien der 49-Jährige Tatverdächtige dann tatsächlich dort und konnte fotografiert werden.

Keine der 13 betroffenen Familien habe Geld bezahlt, sagte der Sprecher der Aachener Polizei, Andreas Müller. Für Experten des Landeskriminalamtes deute vieles auf ein amateurhaftes Vorgehen hin. Erpresserbriefe hätten auch Eltern schon erwachsener Kinder bekommen - in einem Fall sogar ein Paar, das gar keine Kinder habe, sagte Polizeisprecher Müller. Opfer seien aber auch Familien mit kleinen Kindern.