Düsseldorf - Mutmaßlicher Betreiber einer Drogen-Plantage beteuert Unschuld

Düsseldorf.

Im Prozess um eine Cannabis-Plantage mit 2700 Pflanzen in Düsseldorf hat der mutmaßliche Betreiber seine Unschuld beteuert. Er habe die Halle gegen 30.000 Euro Vorkasse in bar untervermietet, sagte der 39-jährige Angeklagte am Freitag vor dem Landgericht Düsseldorf. Dass die Halle illegal genutzt wurde, habe er selbst erst wenige Tage vor dem Zugriff der Polizei erfahren.