Aachen.

„Ich habe gesehen, was Du nicht gesehen hast – jeden Tag Krieg, jeden Tag Tod.“ Die Eindrücke, die die jungen Geflüchteten in ihren Raps verarbeiten, sind teilweise ziemlich düster. Im Rahmen des Projekts „Freiheit“ rekapitulieren sie die Schrecken, die sie in ihren Heimatländern und auf der Flucht nach Europa erleben mussten – aber finden auch einen Weg, auszudrücken, was die Freiheit bedeutet, die sie in der neuen Heimat angetroffen haben.