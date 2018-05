Köln - Motorradfahrer verstirbt bei Unfall beim Abbiegen

Motorradfahrer verstirbt bei Unfall beim Abbiegen Letzte Aktualisierung: 7. Mai 2018, 07:00 Uhr

Köln. Bei einem schweren Verkehrsunfall ist am Sonntagabend ein junger Motorradfahrer in Köln ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte, hatte eine 55 Jahre Autofahrerin den 22-Jährigen in einem Kreuzungsbereich beim Abbiegen übersehen.