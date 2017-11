Motorradfahrer verbrennt nach Kollision mit Lastwagen auf A52

Mönchengladbach. Ein Motorradfahrer ist nach einem Zusammenprall mit einem Lastwagen in Mönchengladbach verbrannt. Der 53-Jährige sei in der Nacht zum Donnerstag auf der Autobahn 52 mit sehr hoher Geschwindigkeit auf den Lastwagen aufgefahren, sagte ein Polizeisprecher.

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall auf der A52 bei der Ausfahrt Mönchengladbach-Hardt in Fahrtrichtung Düsseldorf gegen 0 Uhr in der Nacht. Der Mann aus Willich habe wohl versucht, links zu überholen, kollidierte dann jedoch mit dem Heck des Lastwagens. Der Aufprall sei so heftig gewesen, dass der Tank des Motorrads aufgerissen sei und das Zweirad sofort Feuer gefangen habe.

Der Mann verbrannte noch an der Unfallstelle, die Einsatzkräfte konnten ihm nicht mehr helfen. Der 49-jährige Lastwagenfahrer erlitt einen Schock. Die Autobahn war für mehrere Stunden gesperrt.

Anmerkung der Redaktion: Aus Rücksichtsnahme für die Angehörigen ist die Kommentarfunktion unter diesem Artikel deaktiviert.