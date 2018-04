Stolberg/Roetgen.

Der motorradfahrende evangelische Geistliche Joachim Richter veranstaltet am 28. April seinen zweiten Motorradgottesdienst in der Eifel. Eifel? Motorräder? War da nicht was? Doch, da war was: Lärm vom Frühjahr bis zum Herbst, vor allem an den Wochenenden und an Feiertagen, vor allem rund um den Rursee. Viele Eifeler sind genervt.