Aachen.

Schneller Fahndungserfolg für die Aachener Mordkommission: Am Montagabend hat die Polizei einen Mann festgenommen, der seine Lebensgefährtin getötet haben soll. Er stehe unter dringendem Verdacht, die 34-jährige Frau am Wochenende in Aachen in der gemeinsamen Wohnung an der Jülicher Straße ermordet zu haben, sagt Katja Schlenkermann-Pitts, die Sprecherin der Aachener Staatsanwaltschaft.