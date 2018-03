Aachen - Mordkommission: „Wenn ich von Leichen träume, höre ich auf."

Aachen.

Wenn im Fernsehen Krimis laufen, was ja am laufenden Band der Fall ist, dann schalten Klaus Thevis und Michael Fritsch-Hörmann gerne und oft ein. Zum Beispiel, wenn „Tatort“-Zeit ist. Trotz allem. Denn: „Nach ein paar Minuten würde ich am liebsten wieder abschalten. Ich rege mich jedes Mal auf“, lacht Fritsch-Hörmann. Was nicht etwa mit der Spannung zu tun hat.