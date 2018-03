Brunssum.

Am Anfang hatte sich die Polizei noch zufrieden gezeigt, doch inzwischen ist die Bereitschaft, sich an der größten DNA-Verwandtschaftsuntersuchung in der niederländischen Kriminalgeschichte zu beteiligen, gesunken. Zunächst kamen fast 1000 Männer pro Tag in die sieben Abgabestellen in Brunssum, Heibloem, Landgraaf und Heerlen. In der zweiten Woche waren es schon deutlich weniger.