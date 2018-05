Die unterschiedliche Perspektive zweier Nationen

Forget Never ist ein Projekt, bei dem aus den Perspektiven von zwei Ländern gemeinsam an den Krieg erinnert wird. „Und in diesen hundert Jahren ist in den beiden Ländern im Sinne von demokratischer Erziehung viel passiert“, erklärte Lehrerin Ilma Sturms. Dennoch stelle man fest, dass Geschichtsschreibung oft alte Bilder weitergebe. Und das in der Begegnung vor Ort ein gemeinsamer Zugang zu einer gemeinsamen europäischen Geschichte gesucht werden könne.

„Gemeinsame europäische Geschichte heißt für mich, die alten Feindschaften zu überwinden. Nach einhundert Jahren. Gemeinsam über ein Thema zu arbeiten, aber auch wirklich nicht mit der Perspektive, wir verstehen uns jetzt als Deutsche, sondern wir sind Europäer und wir versuchen eine Geschichte zu entwerfen, in der die Ereignisse auf dem Kontinent von 1914 bis 1918 als die Katastrophen nicht für Deutschland oder England, sondern ganz Europa gesehen werden“, sagte Ilma Sturms.