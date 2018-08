Von Aachen ausweltweit tätig

Misereor ist das weltweit größte kirchliche Entwicklungshilfswerk. Der Name bezieht sich auf das im Markus-Evangelium überlieferte Jesuswort „Misereor super turbam“ (Ich erbarme mich des Volkes). Sitz des Hilfswerks ist Aachen. Zusammen mit Partnern in Afrika, Asien, Ozeanien und Lateinamerika will Misereor Hilfe zur Selbsthilfe leisten.

Das Werk für Entwicklungszusammenarbeit prangert Ursachen von Armut und Unterentwicklung an und will in Deutschland das Bewusstsein für Not und Ungerechtigkeit in den Entwicklungsländern schärfen. Seit seiner Gründung brachte Misereor laut eigenen Angaben mehr 7,3 Milliarden Euro für über 107.000 Projekte auf.