Nasa-Experte Gerstenmaier spricht an der RWTH

Urlaub auf dem Mars – realistisch oder nicht? Zur Entwicklung der bemannten Raumfahrt hält William H. Gerstenmaier, Associate Administrator for Human Exploration and Operations der US-Raumfahrtbehörde Nasa, an der RWTH Aachen am Montag einen Vortrag mit dem Titel „From the International Space Station to Mars – The future of manned Space Exploration“ halten.

Los geht‘s am Montag, 11. Dezember, um 18.15 Uhr, im Hörsaal C.A.R.L. in der Claßenstraße 11 in Aachen. Der Eintritt ist frei.