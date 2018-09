Merzenich.

Es ist still im Hambacher Forst. Zu still, meint Helge Hommes. Ist das die Ruhe vor dem Sturm? Der Künstler blickt misstrauisch umher. Die mächtigen Buchen in „Beechtown“ erheben sich wie Säulen einer Kathedrale, deren Kuppel von Baumkronen gebildet wird. Über den Köpfen der kleinen Gruppe, die am Dienstagmorgen im Halbkreis um ein Bild von gewaltigen Ausmaßen auf dem Waldboden sitzt, kleben Baumhäuser mitsamt einem Gewirr von Seilen und Hängebrücken wie Spinnennetze auf fast 30 Metern Höhe im Geäst.