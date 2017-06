Aachen.

Der 18-jährige Eritreer Adam kam vor rund eineinhalb Jahren nach Deutschland. Im Oktober 2016 lernte er in Aachen dank des Patenprojektes der „Bürgerstiftung Lebensraum Aachen“ seinen Paten Julius kennen. Die großen Flüchtlingswellen in den Jahren 2015 und 2016 hatten den 55-Jährigen dazu animiert, sich darüber zu informieren, welche Hilfsprojekte für Flüchtlinge in Aachen existieren, er wollte sich gerne selbst engagieren.