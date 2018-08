Düsseldorf - Mit Flexibilität gegen den Lehrermangel

So versuchen die Bundesländer, Lust auf das Lehreramt zu machen

Wie viel Unterrichtsausfall dem Lehrermangel in NRW bereits geschuldet ist, weiß niemand. Ministerin Yvonne Gebauer (FDP) lässt nach den Sommerferien erstmals an allen rund 5000 öffentlichen Schulen die Daten zum erteilten und ausgefallenen Unterricht digital erfassen. Eine erste umfassende Veröffentlichung ist nach Ablauf des Schuljahres 2018/19 geplant.

Eine von Vorgängerin Sylvia Löhrmann (Grüne) veranlasste, methodisch aber umstrittene Stichprobe ergab 2015/16 einen Anteil von 1,8 Prozent ersatzlos ausgefallenen Unterrichtes. Nach Einschätzung des Präsidenten des Deutschen Lehrerverbandes, Heinz-Peter Meidinger, ist die Unterrichtsversorgung in NRW „auf Kante genäht“. Nach einer Prognose der Kultusministerkonferenz wird die Zahl der Schüler bis 2030 bundesweit um 278 000 auf 11,2 Millionen steigen. Die Gründe: steigende Geburtenzahlen und Zuwanderung.

Die Länder haben unterschiedliche Strategien: Sachsen will mit einer Geldprämie versuchen, Lehrermangel auf dem Land einzudämmen. Referendare sollen von Januar 2019 an bis zu 1000 Euro Zulage bekommen, wenn sie ihren Anwärterdienst im ländlichen Raum absolvieren. In Brandenburg können bald Lehrer auch nach der Pensionierung weiter arbeiten, wenn besondere dienstliche Interessen vorliegen.

NRW hat das Lehramt in großem Stil für Seiteneinsteiger geöffnet und stockt außerdem die Ausbildungskapazitäten an den Hochschulen auf. Derzeit werden 340 zusätzliche Studienplätze für angehende Grundschullehrer geschaffen. Zum Vergleich: Bayern stockt die entsprechenden Kapazitäten sogar um 700 Plätze auf.