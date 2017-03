Aachen/Jülich.

Schon mal von Qubits gehört? Sie sind so etwas wie die große Leidenschaft von Professor Hendrik Bluhm. Seit 2011 forscht der Physiker in Aachen an und mit ihnen und hat mit seinen Ideen und Erkenntnissen bereits zwei große Auszeichnungen für den Lehrstuhl der Experimentalphysik der RWTH Aachen erhalten. Sein Ziel: einen Quantencomputer zu bauen, der große Probleme der Menschheit angehen kann.