Kreis Euskirchen - Mit Auto und Motorrad fast 100 km/h zu schnell unterwegs

Kreis Euskirchen. Die Polizei hat erneut Präsenz auf den Eifelstrecken im Rahmen des „linksrheinischen Qualitätszirkels“ gezeigt. Die Spitzenreiter wurden an diesem Wochenende im Kreis Euskirchen kontrolliert. Sowohl ein Autofahrer als auch ein Motorradfahrer waren mit fast 100 Stundenkilometern zu schnell unterwegs.

Im Kreis Euskirchen gab es auf den Landesstraßen 61 und 206 sowie auf der Bundesstraße 258 insgesamt 271 Verstöße, wie die Polizei am Dienstag berichtet. Für 13 Motorradfahrer und sechs Autofahrer droht nun ein Fahrverbot.

Die höchste gemessene Geschwindigkeit in einer Tempo-50-Zone im Bereich des Tierheims in Mechernich war ein Motorradfahrer, der mit 98 Stundenkilometer unterwegs war. Ein Autofahrer wurde im selben Bereich mit 74 km/h gemessen. Die Zahlen wurden aber noch getoppt: Bei Kall-Krekel fuhr ein Motorradfahrer mit 166 Stundenkilometern durch eine 70er-Zone, ein Autofahrer brachte es noch auf 161 km/h. Die beiden Spitzenreiter waren damit fast 100 Stundenkilometer zu schnell.

Allen Fahrern drohen mehrmonatige Fahrverbote, Punkte in Flensburg und hohe Geldstrafen. Die restlichen kontrollierten Fahrer kamen mit Verwarngeldern davon. Eine Anzeige wegen zu geringen Abstands wurde außerdem gefertigt.

Auch die Aachener Polizei hat am Samstag in der Eifel Kontrollen durchgeführt. Erneut wurde dabei nicht nur auf die Geschwindigkeit geachtet, sondern auch die Technik der Motorräder kontrolliert. Die Polizei verhängte insgesamt 35 Verwarngelder und vier Anzeigen gegen Motorradfahrer sowie 49 Verwarngelder und 14 Anzeigen gegen Autofahrer.

Der schnellste Fahrer bei diesen Kontrollen war ein Motorradfahrer, der bei Tempo 70 mit 111 Stundenkilometern gemessen wurde. Ein Autofahrer brachte es auf 103 km/h. Doch die Aachener Polizei sieht diese Zahlen positiv: „Obwohl auch an diesem Wochenende einige Verkehrsteilnehmer aufgrund begangener Verkehrsverstöße teils tiefer in die Tasche greifen mussten, lag die Gesamtzahl der verhängten Verwarn- und Bußgelder deutlich unter dem sonstigen Niveau.“

Die Kontrollen in der Eifelregion finden statt, da zu hohe Geschwindigkeit die Hauptunfallursache ist. In den nächsten Wochen sollen weitere Kontrollen folgen, besonders an den Sommertagen, die Urlauber in die Eifel locken.