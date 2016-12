Mit Augenzwinkern: Polizist beweist poetisches Talent

Aachen. Nicht zum ersten Mal beweist die Aachener Polizei ihr Talent für Humor. So auch im vorliegenden Fall eines ausgebüxten Mädchens. Der diensthabende Beamte Alfred Wings, früher auch Eschweiler Karnevalsprinz, nahm den Vorgang auf und brachte ihn in Versform zu Protokoll.

Um den besonderen Charakter der Pressemitteilung zu erhalten, geben wir sie wie folgt wieder:

„The same procedure as every time – damit ist ein Vorgang gemeint, der sich immer wiederholt, wenn ein und dasselbe junge Mädchen aus einer Familien- und Jugendeinrichtung in der Region ausbüxt und stets wieder – gottlob – unversehrt zurückkehrt.

So auch dieser Tage, als die Einrichtung wieder einmal telefonisch bei der Polizei die Ausreißerin und später auch deren Rückkehr meldete. Der diensthabende Kollege, Humorist und Ex-Karnevalsprinz, tippte das folgende Protokoll zu dem Wiederholungsfall, ohne natürlich die Ernsthaftigkeit der Angelegenheit zu verkennen.

Anrufer: ‚Lieber Mann, ich sage Ihnen, ach, oh Schreck, Chantal P. (Name geändert) ist wieder weg.‘

Der Polizist antwortete: „Das junge Mädchen ist bestimmt doch jetzt im Städtchen. Den Vorgang leg ich trotzdem an, dann suchen wir mit alle‘ Mann. Wir schreiben auch das Mädchen aus und wenn sie wieder kommt ins Haus, dann rufen Sie doch bitte an, damit ich sie wieder löschen kann.“

Nachtrag: Nach ein paar Stunden, das war klar, da war das Mädel wieder da.“