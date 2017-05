Mit 246 Punkte zum iPad: Lars Schäffner gewinnt Tippspiel

Aachen. Spannung bis zum letzten Spieltag gab es am Samstag nicht nur auf dem grünen Rasen der Bundesliga-Stadien, sondern auch beim Tippspiel auf AZ-Web.de und AN-Online.de, das in der Saison 2016/17 zum letzten Mal stattfand.

Den Sieg sicherte sich Lars Schäffner mit 246 Punkten. Er kann sich über ein iPad Air freuen. Nur zwei Punkte hinter dem Spitzenreiter landete beim Abpfiff in den Stadien Rosemarie Marth auf Platz zwei. Genau wie der Drittplatzierte, Marcel Meuer (234), erhält sie ein Devolo dLAN 550+ WiFi-Set. Es bringt über das Stromnetz das Internet schnell und zuverlässig in jeden Raum. Alle Geräte werden zuverlässig per WLAN und Netzwerkkabel mit dem Netz verbunden, so dass bester Empfang im ganzen Haus sichergestellt wird.

Die erfolgreichen Tipper Simone Schomberg, Rudi Schomberg, Hubert Schiffers und Philip Holzberger auf den Plätzen 4 bis 7 bekommen den aktuellen Fußball-Game-Klassiker „Fifa 17“ von EA Sports in der Version für die XBox One von Microsoft. Alle Gewinner werden in den nächsten Tagen von uns per E-Mail kontaktiert.