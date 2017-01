Opfer sammelt Unterschriften gegen Verjährung

Verjährungsfristen von Sexualstraftaten an Kindern und Jugendlichen können zwischen fünf und 30 Jahren liegen. Abhängig ist die Verjährungsfrist von der Schwere der Tat. Generell beginnt die Verjährungsfrist, wenn die Tat endet. Beim sexuellen Kindesmissbrauch kann die Frist jedoch erst mit der Vollendung des 21. Lebensjahrs beginnen.

Markus Diegmann kämpft mit seiner „Tour 41“ dafür, dass Verjährungsfristen in Fällen sexuellen Missbrauchs von Kindern grundsätzlich abgeschafft werden. „Die Täter zerstören Menschenleben, deshalb ist eine Verjährung nicht hinnehmbar“, sagt Diegmann.

Mit seinem Wohnmobil ist er auf Tour und sammelt auch in unserer Region Unterschriften. Am 3. und 4. Februar (10 - 17 Uhr) in Euskirchen, (Platz am Gardebrunnen), vom 10. bis 12. Februar in Düren, vom 3. bis 5. März in Aachen sowie vom 10. bis zum 12. März in Heinsberg. Die genauen Daten, Uhrzeiten und Standorte stehen noch nicht fest. Sie erfahren auf der sehr informativen Webseite von Diegmann.