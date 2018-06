Frechen - Millionenschaden: Großbrand in Frechener Supermarkt gelöscht

Frechen.

Etwa 200 Einsatzkräfte kämpften stundenlang gegen die Flammen: Bei einem Großbrand in Frechen bei Köln ist ein Supermarkt komplett zerstört worden. Drei Feuerwehrleute wurden nach Polizeiangaben verletzt. Der Brand sei am frühen Montagmorgen gegen 3.15 Uhr nach rund acht Stunden gelöscht worden, sagte ein Sprecher. Experten sollten am Vormittag mit den Ermittlungen zur Brandurdache beginnen.