Messerstecherei in Venlo: Zwei Verletzte und zwei Festnahmen

Venlo. Bei einer Messerstecherei im niederländischen Venlo sind am Donnerstagabend zwei Menschen verletzt worden. Die Polizei nahm zwei Verdächtige fest. Die Hintergründe sowie der Ablauf des Geschehens sind noch unklar.

Wie die Venloer Polizei berichtet, wurde gegen 20.30 Uhr ein schwer verletzter Mann in der „Bisschop Schrijnenstraat“ gefunden. Es stellte sich heraus, dass sich der Mann die Verletzungen schon früher bei einer Messerstecherei in der etwa anderthalb Kilometer entfernten „Klokkengietersstraat“ zugezogen hatte. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Im Rahmen der polizeilichen Untersuchungen nahm die Polizei daraufhin zwei Verdächtige - eine Frau und einen Mann - fest. Einer der beiden war ebenfalls verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Wie es zu der Messerstecherei kam und wie diese genau ablief, ist noch nicht geklärt. Die Venloer Polizei sucht daher nach Zeugen.