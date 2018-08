Düsseldorf - Messerattacke in Düsseldorf: Fahndung nach mutmaßlichem Frauenmörder

Düsseldorf.

Die Düsseldorfer Polizei fahndet bundesweit nach dem 44-jährigen mutmaßlichen Frauenmörder Ali S.. Der Kiosk-Mitarbeiter soll am Montagmorgen in Düsseldorf auf offener Straße eine 36-jährige Frau erstochen haben, berichteten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag.