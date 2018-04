Junger Mann im „Bubenheimer Spieleland“ mit Messer schwer verletzt

Nörvenich/Aachen. Bei einem außer Kontrolle geratenen Streit zwischen Jugendlichen auf dem Freizeitgelände „Bubenheimer Spieleland“ in Nörvenich ist am Wochenende ein junger Mann durch Messerstiche lebensgefährlich verletzt worden. Im Dürener Krankenhaus konnte sein Zustand stabilisiert werden. Die Aachener Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen wegen versuchter Tötung aufgenommen.

Der Vorfall ereignete sich am Samstagabend um kurz nach 19 Uhr, wie die Aachener Staatsanwaltschaft am Montag in einer Mitteilung bekannt gab. Demnach waren zwei Gruppen in Streit geraten, die überwiegend aus Jugendlichen und Heranwachsenden aus Düren, Bonn und London bestanden.

Der mündliche Konflikt wurde schließlich auch körperlich ausgetragen. Ein 20-Jähriger wurde dabei mit dem Messer angegriffen, geschlagen und getreten. Der junge Mann, der laut Staatsanwaltschaft aus London stammt, erlitt lebensgefährliche Verletzungen. „Sein ebenfalls aus London stammender 15-jähriger Bruder wurde durch Schläge und Tritte leicht verletzt“, sagte die Sprecherin der Aachener Staatsanwaltschaft, Katja Schlenkermann-Pitts.

Die vermeintlichen Täter aus Düren und Bonn seien zunächst geflohen, wie die Staatsanwaltschaft weiter mitteilte. Kurz darauf konnten sie jedoch festgenommen werden.

Da noch nicht sicher festgestellt werden konnte, wer in welchem Maß an der Tat beteiltigt war, mussten die jungen Leute nach Aufnahme ihrer Personalien zunächst wieder auf freien Fuß gesetzt werden.

Die Fingerabdrücke von dem Messer seien noch nicht ausgewertet worden, teilte die Staatsanwaltschaft am Montag weiterhin mit. Und der Verletzte habe keine Angaben machen können, wer ihn mit dem Messer angegriffen habe. Die Ermittlungen dauern an.