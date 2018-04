Köln - Mehrere Verletzte bei Prügeleien an Weiher in Köln

Köln.

Bei mehreren Schlägereien am Decksteiner Weiher im Südwesten von Köln sind fünf Menschen verletzt worden. Am frühen Montagabend sei es zu drei voneinander unabhängigen Auseinandersetzungen auf dem Gelände gekommen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Alle sollen aufgrund von privaten Streitigkeiten eskaliert sein.