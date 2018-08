Aachen/Würselen - Mehrere Unfälle rund ums Kreuz Aachen: Stau auf den Autobahnen

Aachen/Würselen. Lange Staus im Feierabendverkehr: Auf der Autobahn 4 und der A44 haben sich in Fahrtrichtung Kreuz Aachen mehrere Unfälle ereignet. Zudem war eine unbekannte Person im Kreuz Aachen auf der Fahrbahn unterwegs. Die Polizei empfiehlt den Bereich weiträumig zu umfahren.

Gegen 16 Uhr ereignete sich bereits ein Unfall zwischen einem Auto und einem Lastwagen auf Höhe der Auffahrt Aachen-Zentrum auf der A4 Richtung Köln. In der Folge kam es zu langen Staus und mehreren Auffahrunfällen.

Es staut sich deutlich auf der A4 in Richtung Köln, der A44 in Richtung Düsseldorf und auf der A544 Richtung Kreuz Aachen, ein hoher Zeitverlust ist möglich. Die Folgen der Staus haben auch die Städte Aachen und Würselen in Mitleidenschaft gezogen, in Richtung der A4-Auffahrten geht es kaum voran.

