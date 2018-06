Düsseldorf - Mehrere illegale Straßenrennen in NRW: 21-jähriger Motorradfahrer stirbt

Düsseldorf.

In Nordrhein-Westfalen hat die Polizei am Wochenende wieder etliche Autos nach illegalen Straßenrennen aus dem Verkehr gezogen. Auch im Fall eines tödlich verunglückten Motorradfahrers in Düsseldorf gibt es Zeugenhinweise, die auf ein solches Rennen schließen lassen.