Wie aus 170 Polizisten mindestens 220 werden

Der Bundespolizeiinspektion Aachen sollen eigentlich 290 Polizisten zur Verfügung stehen, so hoch ist die Zahl der Planstellen. Doch so viele Bundespolizisten haben in Aachen nie gearbeitet. Nach 180 Beamten 2015 und 160 Beamten 2016 stehen Inspektionsleiter Roland Goerke 2018 etwa 170 Beamte zur Verfügung.

Ab Herbst soll kein Aachener Bundespolizist mehr zu anderen Dienststellen abgeordnet werden. Dadurch erhöhte sich die Zahl Beamten in Aachen auf 206. Ab Frühjahr 2019 soll eine zweistellige Zahl junger Bundespolizisten zusätzlich nach Aachen kommen.