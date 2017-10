Düsseldorf.

Mehr als jeder zehnte Rettungssanitäter und Feuerwehrmann in Nordrhein-Westfalen ist im letzten Jahr Opfer gewalttätiger Übergriffe geworden. Zu diesem Ergebnis kommt eine am Donnerstag in Düsseldorf veröffentlichte Studie des Lehrstuhls für Kriminologie an der Universität Bochum.