Resonanz auf den Karlspreis 2018 so groß wie seit Jahren nicht mehr

Aachen.

Das Medienecho auf die Karlspreisverleihung am Donnerstag war so groß wie lange nicht mehr, allein in Deutschland zählte die Stadt Aachen am Freitag mehr als 600 Berichte, wie das Presseamt mitteilte. Der Tenor in den deutschen Zeitungen war oft ein ähnlicher, Macron-Rede super, Merkel-Rede enttäuschend.